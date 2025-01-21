Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız; Zonguldakspor karşısında önemli pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol kulübü, sahasında Zonguldakspor’a 1-0 mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Antrenör Uğur Kulaksız, maç sonrası yaptığı açıklamasında galibiyete ulaşacak pozisyonlar bulduklarını ancak gol atamadıklarını söyleyerek, "İyi hazırlandık. Ama yine bireysel hata kurbanı olduk. Kendi kalemize attığımız gole cevap veremedik. Önemli pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Üzgünüm. Oyuncularımı performansından ötürü kutluyorum. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.