Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan Mustafa Çınar Kuran Kursu’nun açılış törenine katıldı. Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in önemine dikkat çekerek "Protokollerimiz hep iyi insan yetiştirmek üzeredir. Cenabı Hakkın takdiri ve Kuran’ın hedefi amacı da iyi insan yetiştirmektir" dedi.

Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta hayırsever işadamı tarafından yaptırılan Mustafa Çınar Kur’an Kursu’nun açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Törende konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hayırlı bir iş için bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kuran’ın en hayırlıları öğrenenlerin de öğretenlerin de açılışı yapılan kurs binasında olacağını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle dedi:

"Kuran’ın en hayırlıları burada olacak, öğrenenler de öğretenlerde burada olacak. En hayırlı kulların bulunacağı bir binanın açılış merasimi de en hayırlı merasimlerden birisidir. Hem de Miraç gecesi. Miraç gecesinin gününde bu açılışın yapılıyor olması inşallah Mustafa Çınar Kuran Kursumuzun daha bereketli eğitimler yapmasına vesile olur. Kuranın eğitiminin yapıldığı yere melekler sürekli rahmet indiriyorlar. Peygamber efendimiz bu müjdeyi veriyor nerede Kuran’dan bahsediliyorsa Kuran merkeze alınıyorsa o mekanın, o beldenin üzerine Allah’ın melekleri kanatlarını gerer ve rahmet yağdırırlar. Şu mahalle Kuran kursu sayesinde meleklerin kanatlarından dökülen rahmete kavuşacaklar. Ne mutlu, ne güzel, vesile olan herkesten Allah razı olsun."

"Kur’an-ı Kerim’in iniş amacı insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmaktır"

Kur’an-ı Kerim sayesinde insanların karanlıklardan aydınlığa çıktığına dikkat çeken Erbaş şöyle devam etti:

"Medeniyetimizin temeli ilme, hikmete dayanır. Kur’an-ı Kerim’in iniş amacı insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaktır. Nice insanlar karanlıklardan aydınlığa çıkmıştır Kuran sayesinde. Kuran’ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimler gerekiyor. Tefsir, hadis, kelam ilmi sadece bunlar mı sosyal, psikoloji, biyoloji ilmi, bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse Kuran’ı daha iyi anlar. Bir insan astronomiyi iyi bilirse Kuran’ı daha iyi anlar. Milli Eğitim Bakanlığımızla hatta Gençlik, Aile Bakanlığımız ile yaptığımız protokollerimiz hep iyi insan yetiştirmek üzeredir. Cenabı Hakkın takdiri ve Kuran’ın hedefi amacı da iyi insan yetiştirmektir. Allah iyileri sever, iyi insanları sever. Defalarca Kuran’ı Kerim’de geçiyor Allah iyileri, iyi insanları sever. Hidayete eren başımızın üzerindedir ama inancı düşüncesi, fikri ne olursa olsun insanlar iyilik içerisinde birbirleri ile en güzel bir şekilde geçim içerisinde yaşamalılar. Bütün peygamberlerin izlediği yol, metot budur. İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasınlar, zulüm etmesinler, haksızlık yapmasınlar, adil olsunlar. Farklı inançlarda olsa bile birbirleri ile iyi geçinsinler, birlikte yaşama tecrübesini dünyaya öğreten Kuran’dır. Hazreti Muhammet Mustafa efendimizdir. Bunu Medine sözleşmesi ile ölümsüzleştirmiş, dünyanın ilk toplumlar arası birlikte yaşama tecrübesini yazıya geçiren ve halen yaşayan metin Allah Resulü efendimizin Medine sözleşmesidir. Bundan daha eskisi yoktur. O yüzden burada Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ahlak Kuran’ın ifadesi ile öyle buyuruyor rabbimiz, şüphesiz sen en yüce bir ahlak üzerisin ve Peygamber efendimiz de bu ayeti açarak tefsir ederek ’ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyuruyor, ahlak. Bütün Kuran’ın hedefi efendimizin hedefi ahlaklı insan yetiştirmektir. Onun için buyuruyor ki Peygamber efendimiz, kıyamet günü günahlar sevaplar iyilikler, kötülükler tartılacak, o tartıda en ağır basan iyilik, güzellik en ağır basan sevap güzel ahlak olacak buyuruyor. İşte biz neslimizi çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven birbirine saygı gösteren düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum komşuluk ilişkileri o zaman millet olarak biz daha iyi durumlara geliriz."

Erbaş, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kurs binasını gezdi. İlçedeki açılışın ardından Zonguldak’a hareket eden Diyanet İşleri Başkanı; Zonguldak Valiliği’ni ziyaret etti. İl protokolü tarafından karşılanan Erbaş, şeref defterini imzaladı.