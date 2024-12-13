Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Erasmus projesi kapsamında Ankaraa’nın Gölbaşı ilçesine gelen turizm bölümü öğrencileri, Gölbaşı Belediyesi’nin Sıfır Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Yakup Odabaşı tarafından da kabul edilen öğrenciler, Gölbaşı turu yaptı.

Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Erasmus+ 210’ okul ortaklığı kapsamında İtalya, Polonya ve Macaristan’dan gelen turizm bölümü öğrencileriyle birlikte Gölbaşı Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Çevre farkındalığı, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarını içeren proje çerçevesinde merkezi gezen öğrencilere Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli çevre mühendisleri eşlik etti. Merkezin içinde oluşturulan civa içeren atıklar, pil atıklar, tekstil atıklar, ahşap atıklar, plastik atıklar, metalik atıklar, cam atıklar, kâğıt ve karton atıklar, karışık ambalaj atıklar, yıkıntı atıklar, evlerden kaynaklı tehlikeli maddeler, atık ilaçlar, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık bölümlerini gezen öğrencilere çevre mühendisleri tarafından geri dönüşümle ilgili bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, ayrıca atık malzemelerin toplandığı ve atıkların kompost makinesinde geri dönüştürüldüğü alanları gezdi. Konuk öğrenciler daha sonra Gölbaşı’nı gezerek, ilçenin zengin kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu. İlk olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret eden grup Gölbaşı’nın köklü geçmişini ve kültürel değerlerini yakından inceledi. Özel çocukların eğitim aldığı UYUM öğrencileriyle ve Sanat Sokağı’nda sanatçılarla buluşan öğrenciler, sanatın ilçedeki etkisini ve sosyal yaşama katkılarını keşfetti. Son olarak Tulumtaş Mağarası’nı gezen öğrencilere doğal güzelliklerin yanı sıra Gölbaşı’nın turistik cazibe merkezleri hakkında bilgiler verildi.

“Uluslararası misafirlerimize bu değerleri aktarmayı önemsiyoruz”

Öğrencileri makamında kabul eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Gençlerimizin çevre bilinci ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerde aktif yer alması bizler için çok değerli. Gölbaşı olarak sıfır atık çalışmalarımızla doğamızı korurken, kültürel mirasımızı tanıtarak uluslararası misafirlerimize bu değerleri aktarmayı önemsiyoruz. Erasmus öğrencilerinin ziyaretinin hem çevre projelerine hem de kültürel tanıtıma katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuk öğrenciler, sıfır atık çalışmaları ve kültürel miras alanlarını gezmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gölbaşı Belediyesi’ne misafirperverliği için teşekkür ettiler.