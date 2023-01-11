Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden minik öğrencilere jandarma tanıtıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden minik öğrencilere jandarma tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevre Koruma Timi, Jandarma Köpek Timleri, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Motosikletli Asayiş Timi ile birlikte özel bir kolejde eğitim gören minik öğrenciler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Helikopter Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.