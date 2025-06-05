Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kurban Bayramı’na yönelik tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Özarslan, Kurban Bayramı dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Özarslan, mesajında belediye olarak hemşehrilerinin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirleri alarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta ekiplerimiz bayram öncesi denetimlerini sıklaştırırken camilerimizde temizlik mezarlıklarda ise yoğun bir bakım faaliyeti yerine getirdik. Park ve bahçelerimizi bayrama hazır hale getirirken meydanlarımızda da temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizden de sağlıklı ve güvenli kesin için yalnızca Belediyemizin belirlediği kurban kesim merkezlerini kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bayramda yola çıkacak hemşehrilerimizin emniyet kemeri kullanmalarını ve mola sürelerini gözeterek yolculuk yapmalarını özellikle istirham ediyorum."