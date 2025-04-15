Bayburt için kar, çığ, zirai don ve rüzgar uyarısı yapıldı Bayburt için kar, çığ, zirai don ve rüzgar uyarısı yapıldı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından hibe edilen Erasmus+ İşbaşı Gözlem Hareketliliği Projesinin ilk ayağı, Polonya’da başarıyla tamamlandı. Projeye, Bayburt’tan ana sınıfı öğretmenleri katlım sağladı.

’Kapsayıcı Eğitim’ temasıyla yürütülen proje kapsamında, anasınıfı öğretmenleri 5 gün boyunca yerel bir okulda ders gözlemleri gerçekleştirerek, farklı eğitim uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldular. Öğretmenler, bu süreçte, Avrupa’daki iyi örneklerle tanışarak, kendi sınıf uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırdılar.

Kaynak: İHA