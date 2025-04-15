Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından hibe edilen Erasmus+ İşbaşı Gözlem Hareketliliği Projesinin ilk ayağı, Polonya’da başarıyla tamamlandı. Projeye, Bayburt’tan ana sınıfı öğretmenleri katlım sağladı.

’Kapsayıcı Eğitim’ temasıyla yürütülen proje kapsamında, anasınıfı öğretmenleri 5 gün boyunca yerel bir okulda ders gözlemleri gerçekleştirerek, farklı eğitim uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldular. Öğretmenler, bu süreçte, Avrupa’daki iyi örneklerle tanışarak, kendi sınıf uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırdılar.