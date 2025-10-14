Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen ERASMUS Günleri, KUMSmall AVM’de gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte; Kocasinan ilçesinde bulunan 26 okulun öğretmen ve öğrencileri proje kapsamında gidip gördükleri yerleri hazırladıkları stantlarda vatandaşlara sergiliyor. Sergi stantları gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, "Sergimizin açılışı hayırlara vesile olsun. Tabi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin okuyan, düşünen, üreten, değerleri ile barışık, önemli bilgileri erdeme dönüştüren ve aklı selim nesiller olarak yetişmeleri; şahsiyetli insanlardan şahsiyetli bir toplum oluşturmaları bunu yaparken de bilimsel alanda hem sanatsal hem spor hem kültürel hem de sosyal alanda üreten bir gençlik istiyoruz. İşte bu ERASMUS Günleri kapsamında yapılan ve 26 okulumuzun katkı sunduğu program; tam da istediğimiz bu amaca hizmet eden bir program. Biz öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Biz üreten bir gençlik istiyoruz. Her alanda düşünen ve düşündüğünü eyleme geçiren ve üreten bir gençlik istiyoruz ki umudumuz bu ülkenin aydınlık yarınları hiç şüphesiz bu üreten gençlerle sağlanacaktır" dedi.

KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ise, "Bizler yurtdışındaki fuarlara 1999 yılından beri gidiyoruz. Burada gençlerimize şunu söylemek istiyorum; kesinlikle yurtdışına çıkmalarını öneriyorum. Sizler çok değerli eğitim veriyorsunuz ama dünyadaki diğer insanlar ne yapıyor? yerinde görmek, onları tanımak, tecrübe etmek ve kültürlerini almak çok önemli. Biz okulla ilgili öğrencilerin her türlü faaliyetleri ve gösterilerinde burada misafir etmekten her zaman onur ve kıvanç duyarız. KUMSmall AVM’nin kapısı okullara, eğitim camiasına her zaman açık olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile düzenlenen sergi misafirlere açıldı.