Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezimiz iyileştirilmiş imkanları ile son 1 yılda bin 300 seans ile vatandaşlarımızın yanında oldu" dedi.

Erenler Belediyesi ‘Erenler Aile Koruma Merkezi’ (ERAKOM) iyileştirilmiş imkanları ile vatandaşların hizmetine devam ediyor. ERAKOM hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Aile danışmanlığı hizmetimiz devam ediyor. Son 1 yılda bin 300 seans ile vatandaşlarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın yararına olan çalışmalarımıza doğru ve emin adımlar ile devam edeceğiz. Amacımız güzel ilçemiz Erenlerimizin güzel insanlarına en güzel hizmetleri sunabilmek" diye konuştu.