Ordu’nun Ünye ilçesinde epilepsi hastası 13 yaşındaki kız çocuğu, evinde ölü bulundu.

Olay, Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2018’de epilepsi hastalığına yakalanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nazlı Terzi (13), sabah ailesinin okula kaldırmak istemesi üzerinde yatağında hareketsiz bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 4 kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı Terzi’nin arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi. Terzi’nin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.