EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın hayatını kaybeden annesi Ümmühan Yılmaz, Gaziantep’in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın annesi Ümmühan Yılmaz hayatını kaybetti. Ümmühan Yılmaz’ın cenazesi, memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Kesiktaş Mahallesi’nde ikindi namazının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası defnedildi.
Cenazeye, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kent protokolü, Yılmaz ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA