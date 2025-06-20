Samsun Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Parkı’nda faaliyet gösterecek özel çocuklara yönelik hazırladığı yaz atölyeleri için başvuruları almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocukların kendilerini ifade edebileceği, keyifli ve üretken bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz atölyeleri için başvurular başladı. 30 Haziran’a kadar devam edecek olan başvuru sürecinin ardından atölyeler 1 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Engelsiz Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilecek. Çocuklar, birbirinden renkli ve eğlenceli atölyelerde dolu dolu bir yaz geçirme fırsatı yakalayacak.

Program kapsamında zihin açıcı sanat ve el işi atölyelerinden müzik ve duyusal aktivitelere, doğa ve bahçe çalışmalarından hareketli fiziksel etkinliklere kadar çok çeşitli aktiviteler yer alıyor. Böylece çocuklar hem sosyal becerilerini geliştirip yeni arkadaşlıklar kuracak hem de yeteneklerini keşfedip pek çok yeni beceri kazanma imkanı bulacak.