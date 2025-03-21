Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde öğrenim gören özel öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir sergiye imza attı.

Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Yunusemre Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir resim sergisi düzenledi. Belediyenin Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, yağlı boya eserlerin yanı sıra geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan tablolar da yer aldı. Sanatseverler için belediyenin hizmet binasının giriş katında açılan sergi, ziyaretçilerine ilham veren bir atmosfer sunuyor. Toplam 11 eserden oluşan bu özel serginin açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Hakan Gürtunca’nın yanı sıra belediye müdürleri, meclis üyeleri ve Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi personeli de katılım gösterdi. Sanatın engel tanımadığını bir kez daha kanıtlayan bu anlamlı sergi, 25 Mart Salı günü mesai bitimine kadar ziyaretçilerini bekliyor.