Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladıkları çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi beğeni topladı.

El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok eserin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelli bireylerin sosyal hayatın içinde aktif rol almasının önemine dikkati çekerek, 'DAREN'de eğitim alan kardeşlerimizin ortaya koyduğu bu güzel eserler hepimizi gururlandırıyor. Burada sadece ürün değil; azim, sabır ve emek sergileniyor. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da, 'Bugün burada sergilenen eserlerin her birinde büyük bir emek, sabır ve başarı hikayesi var. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen eğitimler sayesinde kardeşlerimizin yeteneklerini ortaya koymaları bizleri son derece mutlu ediyor. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen Darıca Belediyemizi, eğitmenlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.