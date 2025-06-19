Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında engelli bireylerin afet farkındalıklarının artırılması hedefiyle yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) topluma katkı misyonuyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Bartın’da yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik afet farkındalık eğitimlerini içeren görüşmede fikir alışverişinde bulunuldu.

BARÜ Engelsiz Yaşam Merkezi’nde afet farkındalığı

BARÜ bünyesinde özel bireyler ve ailelerinin ihtiyaç duydukları alanlara yönelik destek almalarına imkân sağlayan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ ziyaret edildi. Merkezde bulunan farklı alanlar AFAD yetkilileri ile BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden öğretim elemanları tarafından incelendi. Bu noktada engelli bireylerin afet farkındalıkları ile acil durumlarda kendilerini koruyabilme kapasitelerini artırmak ve ailelerini bu süreçte desteklemek amacıyla eğitimler gerçekleştirilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nde AFAD tarafından afet farkındalık eğitimlerinin farklı engel türlerine uygun şekilde hazırlanması, erişilebilir ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması görüşülen konu başlıkları arasında yer aldı.

BARÜ’nün toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversite olarak kamu kurumlarıyla yürütülen çalışmalarda topluma katkı sunmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu noktada özellikle özel bireylerin hayat kalitelerini artırmaya ve ihtiyaçlarına cevap vermeye önem veriyoruz. Bartın AFAD yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde bölgenin en kapsamlı merkezlerinden olan BARÜ Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli bireylere yönelik afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve iş birliği içerisindeki yaklaşımları dolayısıyla Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Sayın Alparslan Yenitürk’e teşekkür ediyorum" dedi.