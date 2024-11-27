Alanya Belediyesi ve Alanya Üniversitesi iş birliğinde ‘Engelsiz Mutfak Atölyesi’ gerçekleştirildi. Çikolata ve kurabiye yaparak hem eğlenip hem öğrenen engelli bireyleri ziyaret eden Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, “Üyelerimiz, kendi Engelsiz Kafe Projemizi hayata geçirdiğimizde burada edindikleri tecrübelerle projenin içinde yer alacaklar” dedi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından hayata geçirilen ‘Engelsiz Mutfak Atölyesi’ projesi kapsamında, Belediye ve Alanya Üniversitesi Aşçılık Bölümü iş birliğinde özel bireylerle birlikte çikolata atölyesi düzenlendi.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Etkinliğe, Alanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Erdem Demir, Aşçılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Selma Lubabe Erdoğan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri ve Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi üyeleri katıldı. Alanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim görevlileriyle birlikte mutfağa giren engelli bireyler, keyifli dakikalar geçirirken, yaptıkları çeşitli çikolatalar ve kurabiyelerle hem eğlendiler hem öğrendiler. Engelli bireyler, atölye sonunda ortaya çıkardıkları lezzetli çikolataları, annelerine ikram ettiler.

Konukçu: "Engellerin hepsini kaldıracağı

Atölyeyi ziyaret eden Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, engelli bireylerle sohbet etti ve yaptıkları birbirinden lezzetli tarifleri tattı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Konukçu, yapılan atölyeyi değerlendirerek, “Bizim Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin kuruluş amaçlarının en başında, engelli vatandaşlarımızın becerilerinin geliştirilmesi yatıyor. Bunun için içeride bir Engelsiz Sanat Merkezimiz var. Sanat becerilerini geliştirmek, bu becerilerini ticarileştirmelerine alan açmak, bu konuda çok yol kat etmemizi sağladı. Yeni dönemde Engelsiz Yaşam Merkezi’nin için de bir de Engelsiz Mutfak Projemiz var. Patika Derneği’ne teşekkür ederiz, onların verdiği desteklerle biz engelsiz bir mutfak kuruyoruz. Burada da Alanya Üniversitesi’nin Aşçılık Bölümü ile beraber pastacılık ve çikolata üretimi üzerine bir atölye çalışması yapıyoruz. Sağ olsunlar kendileri tüm akademik birikimlerini, bizim engelli öğrencilerimize açtılar. Burada edindikleri tecrübeyle ileride kendi Engelsiz Kafe’mizi açtığımızda ya üretimin içinde ya satışta ya da işletmenin içinde yer alacaklar. Onların yaşam becerilerini desteklemek öncelikli amacımız. Aileler, Belediyemiz ve Alanya Üniversitesi’nin akademik iş birliğiyle biz bu engellerin hepsini kaldıracağız. Bize, engelli çocuklarımızla beraber bu deneyimi yaşatan Alanya Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğimizin artarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Rektör vekili Yazıcı: "Etkinliği her yıl yapacağız"

Alanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ise, “Özel gençlerimizin ve çocuklarımızın bugün üniversitemizde olması, Belediye ile beraber bu özel aktiviteyi gerçekleştiriyor olmamız bizi çok mutlu etti. Alanya ile özdeşleşmiş bir üniversiteyiz. Sadece isim olarak değil, özde de biz bu birlikteliği hissediyoruz. Bütün kurumlarla beraber çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, herkesin eğitime erişmesi ve sosyalleşmesi açısından elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bugün hocalarımızla birlikte gerçekten çok güzel çikolatalar, kurabiyeler yaptılar. Önemli olan bu atmosferin içinde bulunmuş ve üniversitenin havasını koklamış olmaları. Onları burada görmekten çok mutlu olduk, enerjimiz arttı. İnşallah her sene bu etkinliği tekrarlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.