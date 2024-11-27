Sinop’un Ayancık ilçesinde 4 katlı bir binada elektrik panosundan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Canan Sokak No 1 Kasap Mustafa bey Apartmanı’nda meydana geldi. Apartman sakinleri elektrik panosunun yandığını fark edince hemen itfaiyeyi aradı. Bina kontrollü bir şekilde boşalttırıldıktan sonra elektrik panosundan peş peşe patlama sesleri duyuldu. Çevredeki vatandaşlar korku içinde yangının sönmesini bekledi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında pano kullanılamaz hale geldi.
Panonun patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: iha