Samsun’da TEMA Vakfı tarafından erozyonla mücadele kapsamında yürüyüş düzenlendi.

TEMA Vakfı, bu yıl Erozyonla Mücadele Haftası’nı "Sağlıklı Toprak, Sağlıklı Yaşam" sloganıyla karşıladı. Bu kapsamda TEMA öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Öğrenci ve vakıf üyelerinin katıldığı yürüyüş, Samsun Öğretmenevi önünden başladı. İstiklal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, 56’lar mevkisinde sona erdi.

Yürüyüş hakkında bilgi veren TEMA Vakfı İlkadım İlçe Sorumlusu Dr. Vildan Akın Mutlu, "Toprak, gezegenimizin yaşam kaynağı. Aldığımız her nefeste, tükettiğimiz gıdada ve içtiğimiz her yudum suda toprak var. Ancak erozyon, iklim krizi ve sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları nedeniyle topraklarımız büyük tehdit altında. Her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Topraklarımızın sağlığını korumak bir tercih değil, hepimizin sorumluluğu. Erozyonla mücadele için toprak sağlığı korunmalı. Erozyonla mücadeleyi ülke çapında bir öncelik haline getirmeliyiz. Unutmayalım ki, sağlıklı toprak, sağlıklı bir yaşamın temelidir” dedi.

Vakıf, bu yıl Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında özellikle çocuklar ve gençler için eğitim sunumları ve çevrim içi seminerlerle çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor.