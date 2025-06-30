Denizli’nin Kale ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan ve "Engelsiz Yazar" kimliğiyle tanınan Gökhan Sağıt, üçüncü şiir kitabı "Sonsuz Düşlerim"i doğum gününde düzenlenen imza günüyle tanıttı.

Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Sağit, doğuştan yürüme engelli olmasına rağmen yazma tutkusu ve hayalleriyle şiir kitapları yazmaya devam ediyor. Edebiyat dünyasında "Engelsiz Yazar" olarak tanınan Sağit, bugüne kadar yayımladığı üç şiir kitabıyla dikkatleri üzerine çekti. "Mucize Dizeler", "Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler" ve son olarak "Sonsuz Düşlerim" adlı kitaplarıyla hem duygularını hem de yaşam mücadelesini şiirle anlatıyor.

7 ayda hazırladığı içinde 64 şiirin bulunduğu şiir kitabı "Sonsuz Düşlerim" in, Eftalit Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulduğunu anlatan Gökhan Sağıt, Kale ilçesi Efeler Parkı’nda düzenlenen imza gününde şiir severlerle buluştu. Sağıt, aynı gün 36. yaşını da kutladı. Sağıt, "Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Çünkü biliyordum ki; düşü olan insanın yolculuğu da olur. Ben de hayallerime tutundum, kelimelere sarıldım, engelleri değil, umutları yazdım. İki kitabım çıktı ama sesimizi duyan az oldu. Üçüncü şiir kitabımla birlikte lütfen bizleri farklı görmeyin. Biz de insanız, biz de başarırız" dedi

İmza günü etkinliğine Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve davetliler destek verdi. İmza gününde yazar için doğum günü pastası da kesildi.