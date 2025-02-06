Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren CW Enerji bünyesinde çalışanların yüzde 40’ını kadınlar oluştururken, şirket eşit kariyer fırsatları sunarak sektörde kadın istihdamının artmasına katkı sağlıyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların enerji sektöründe daha fazla yer alması için aktif çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Sarvan, "Ülkemizin kalkınmasında kadınların ekonomik hayata katılımının büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu doğrultuda kadın haklarını korumak ve istihdamlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Kadınlarımız güneş kadar güçlü ve aydınlatıcı"

Kadın istihdamını artırmaya yönelik sorumluluk almaya devam ettiklerini belirten Sarvan, CW Enerji fabrikalarında çalışanların yüzde 40’ının kadınlardan oluştuğunu söyledi. Kadınların yaşamın her alanında güçlenmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Sarvan, "Kadınlarımız güneş kadar güçlü ve aydınlatıcıdır. Onların enerjisiyle daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz ve bununla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar sektörde daha fazla yer almalı"

Kadın istihdamının yalnızca ekonomik değil, sosyal kalkınma açısından da önemli olduğunu belirten Sarvan, kadınların sektörde daha fazla yer almasını sağlamak adına projeler geliştirdiklerini dile getirdi. Sarvan, "Kadınların gücüne inanıyoruz. CW Enerji olarak her alanda fırsat eşitliğini savunuyor, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını destekleyen eğitim programları düzenliyoruz. Kadın mühendislerimiz, teknik personelimiz ve yöneticilerimizle büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Sarvan, tüm sektörü kadın istihdamı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

CW Enerji, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden net satışta 177. sırada yer alırken, sanayi alanında da kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması’nda "En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma" ödülünü kazanarak, kadınlara verdiği desteği taçlandırdı. 2023 yılında ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında "Kadın Dostu İşletme" olarak belirlenerek önemli bir başarıya imza attı.