YEDAŞ’ın enerji sektörüne genç liderler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Enerjim Sizinle" MT Programı ilk mezunlarını verdi. 18 ay süren gelişim yolculuğunu başarıyla tamamlayan katılımcılar, düzenlenen törende hem mezuniyet sevincini yaşadı hem de YEDAŞ ailesine kalıcı olarak katıldı.

Samsun’da düzenlenen mezuniyet töreni, YEDAŞ yöneticileri, program mentorları ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan ve teknik eğitimlerden saha deneyimlerine, liderlik gelişiminden mentorluk süreçlerine kadar zengin içeriklerle tasarlanan Program; genç yeteneklerin sektöre güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Programı başarıyla tamamlayan Esra Meral (Sayaç Uzman Yardımcısı), Furkan Kaya (Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı), Erkut Ergün (Tüketici Saha Operasyonları Uzman Yardımcısı) ve Alper Başal (Tesis Uzman Yardımcısı) sertifikalarını alarak kep attı. Mezunlar, törenin ardından YEDAŞ bünyesindeki pozisyonlarında görevlerine başladı.

"Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun"

Törende yaptığı konuşmada programa katılan gençlerin azminden dolayı mutlu olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Geleceğin liderlerini sadece bugünün işlerine adapte olan değil, yarının sorunlarına bugünden çözüm arayan kişiler olarak tanımlıyoruz. Sizler bu yolculuk boyunca sahada, ekiplerde, teknolojiyi ve enerjiyi insanla buluşturan süreçlerin içinde yer aldınız. Geliştiniz, zorlandınız ama vazgeçmediniz. Bugün bu ailenin kalıcı birer parçası oluyorsunuz. Her birinizin çalışkanlığı ve öğrenme azmi takdirle karşılandı. Bundan sonra sadece öğrendiklerinizi değil, inşa edeceklerinizi konuşacağız. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydın, programın sadece bir insan kaynağı süreci değil, uzun vadeli kurumsal gelişimin önemli bir yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Bu programı tasarlarken sadece yeni mezunlara iş vermeyi değil, onları uzun soluklu bir gelişim yolculuğuna dahil etmeyi hedefledik. Her bir katılımcının potansiyelini ortaya çıkarmak, onları YEDAŞ’ın değerleriyle buluşturmak ve geleceğin liderlerini kurum içinden yetiştirmek en büyük önceliğimizdi. 18 ay boyunca süren bu programda yalnızca teknik yeterlilikler değil; adaptasyon, liderlik, problem çözme ve iş birliği gibi yetkinlikler de gelişti. İlk mezunlarımız bugün artık sadece birer çalışan değil, bu kurumun kültürünü taşıyan, yarınlarını birlikte inşa edeceğimiz yol arkadaşlarımızdır. Kendilerine olan inançları, özverileri ve öğrenme istekleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu programı daha fazla gence ulaştırarak YEDAŞ’ın geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Enerjim Sizinle MT Programı; üniversitelerin elektrik elektronik, bilgisayar, endüstri mühendisliği ve iktisadi idari bilimler bölümlerinden yeni mezun olan, iyi derecede İngilizce bilen ve enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylara açık olarak yürütülüyor. Program kapsamında katılımcılar ilk 15 ay boyunca farklı birimlerde rotasyon yapıyor, ardından 3 aylık proje süreciyle programı tamamlıyor. Bu süreçte dijital platformlardan eğitim alıyor, uzmanlarla birebir çalışıyor ve kurumun dinamiklerine doğrudan dâhil oluyorlar.