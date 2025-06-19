Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri"nin üçüncüsü bölgedeki 9 ilin katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

epekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen programa, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden ilgili idarelerin ruhsat ve yapı kullanma izin birimleri, meslek odaları, yapı denetim kuruluşları, malzeme üreticileri teknik personeller, mühendisler ve mimarlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, "Bakanlığımızın ve İZODER’in katkılarıyla hazırlanan bu yeni standart, yalnız enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin enerji ithalatını azaltarak net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında da kritik bir rol üstleniyor. İklim verilerinin detaylı analizine dayalı olarak 84 bölge yerine artık 730 farklı iklim bölgesi dikkate alınmakta ve bu sayede çok daha hassas mühendislik hesaplamaları yapılabilmektedir. Bu adımların toplamı, ülke genelinde yüzde 45’e varan enerji tasarrufu potansiyeli ortaya koyarken, kamu binalarındaki yıllık enerji tüketiminde 600 milyon kilowatt saatlik düşüşle yalnızca Aliağa Termik Santrali’nin üç aylık üretimine denk bir katkı sağlanması öngörülmektedir" dedi.

Binaların ısı yalıtım kalınlıkları iklim bölgelerine göre düzenlendi

Açıklamalarına devam eden Eruslu, "Revize edilen TS 825 standardı ile binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinde önemli değişiklikler yapılmış; özellikle U değerlerinde iyileştirme sağlanarak daha kalın ve nitelikli yalıtım uygulamalarının önü açılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, İzmir gibi sıcak iklim bölgelerinde artık yalnızca ısıtma değil, aynı zamanda soğutma ihtiyacını da dikkate alan projelendirme yapılması zorunlu hale gelmektedir. İzmir ili genelinde dış cephe yalıtım kalınlıkları 8-9 cm’ye, çatı yalıtımları 12-14 cm’ye, döşeme yalıtımları ise 8-9 cm’ye çıkarılmıştır. Bu değişikliklerle binalarda minimum yüzde 25 oranında enerji verimliliği artışı hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Elban: "Olaya imar planlarından başlamak gerekiyor

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "İzolasyon ya da binalardaki enerji verimliliği konusunu gündeme getirdiğimizde daha çok kullandığımız malzemeler, malzemelerin cinsi, kalitesi, uygulama şekline yoğunlaşıyoruz. Ama olaya imar planlarından başlamak gerekiyor. Çünkü doğru yere konumlandırmadığınız, doğru hava sirkülasyonunu sağlayamadığınız, yapının doğru yöneliminin olmadığı yerlerde enerji konusunda israfın olacağını biliyoruz. Özellikle Akdeniz havzasında olan illerimizde ısınmadan ziyade soğutma yükü çok fazla. İklim değişikliğiyle birlikte bu yük iç kesimlere doğru da ilerlemeye başladı. İmar planları hazırlanırken hava akımlarına, binaların yerleşim yerlerinin konumlarına dikkat etmek gerekiyor" diye belirtti.

Elban: "Problem planlamadan başlıyor"

Mimari olarak plaza dönemine geçildiğini vurgulayan Elban, "Eğer körfezi gören binaların hepsini kademeli olarak yukarıya doğru, herkesin körfezden gelen akımı alacak şekilde planlamayı yapabilmiş olsaydık soğutmayla ilgili bir yükle karşı karşıya kalmamız gerekmeyecekti. Ama sahile yakın binaların yüksek katlı olması, içerideki binaların daha düşük katlı olması yönünde planlama mantığımız var. O nedenle denizden gelen hava akımını içeri alamıyoruz. Problem planlamadan başlıyor. Modern bir sera binası yapıyoruz. Bunun özellikle soğutma yükünün çok fazla olacağını hepimiz biliyoruz. Plazalarla ilgili çok söyleyeceğimiz bir şey yok ama en azından plaza olmayan konut ya da iş yeri olarak yapılan yapılar da çok fazla gereksiz cam ve benzeri imalatlara, kullanılan pencerelerin ya da büyük açık alanların çok fazla güneş gören alanlar dışında alanlara tercihi gibi birçok basit uygulamalarla enerji verimliliğine hizmet edilebilir" sözlerini kullandı.

Aslan: "Enerji tüketiminde son 10 yılda dünya genelinde yüzde 15 oranında bir artış görülüyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, "Enerji tüketiminde son 10 yılda dünya genelinde yüzde 15 oranında bir artış görülüyor. Kaynaklar azalıyor, tüketim ve ihtiyaçlar artıyor. Konfor oranımızı düşürmeden, enerjiyi üreten metotların yanı sıra tükettiğimiz enerjiden de tasarruf yolunda mühendislik çalışmaları yapmamız elzem bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde enerji için yeni mühendislik yaklaşımları, kavgalar, savaşlar çıkıyor. Bizim de enerjimizi farklı metotlarla üretmenin yanı sıra az tüketerek tasarruf yoluna da gitmemiz gerekiyor" cümlelerini söyledi.

Aslan: "Aliağa termik santralinin 3 aylık üretimine denk bir tasarruf yapıyoruz"

Bakanlığın çalışmalar yaptığını dile getiren Aslan, "Ulusal yeşil sertifika yönetmeliğimizi güncelledik. İmar mevzuatlarında düzenleme yaptık. Türkiye genelinde 450-500 kamu binası yapılıyor. 500 binanın yeni getirdiğimiz hesaplama modelleri ve yönetmeliğe uygun yapılmasıyla senede 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağlanacak. Mühendislik yaklaşımları, hesaplama modelleri getiriyoruz, uluslararası standartlara uyumu tam olarak gerçekleştiriyoruz. Sadece bununla 600 milyon kilovat saat kamu binalarından tasarruf yapıyoruz. Aliağa termik santralinin 3 aylık üretimine denk bir tasarruf yapıyoruz. İklim hesap bölgelerini 84’ten 730’a çıkaran hesaplama sistemini hayata geçirdik. Saydıklarımla hesaplamalarımıza göre ülke genelinde yüzde 45 enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Yine başka çalışmada e-proje ile ruhsat süreçlerimiz yüzde 30 azalacak, yılda 200 ton kağıt israfının da önüne geçmiş olmayı hedefliyoruz. Yetki verdiğimiz ustalar 2026 yılından itibaren devreye girecek ve bu şekilde hem kayıt altına alınacak hem de kadem kademe iş bazlı takibi yapılacak" diye ekledi.