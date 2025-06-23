Manisa’nın Gördes ilçesi Dağdere Mahallesi’nde bugün saat 11.24’te enerji nakil hattından kaynaklı başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile saat 12.00’de kontrol altına alındı.

Gördes’in Dağdere Mahallesinde 11.24’te başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 11.40’ta müdahale etmeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının çevreye yayılmasını önleyerek, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.