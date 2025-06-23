Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Sivas’ta düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım halinde elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Sivas’ta düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, hem bireysel hem de takım halinde başarıyla döndğü. Çorum’un genç pehlivanları, minderdeki üstün performanslarıyla Türkiye şampiyonlukları kazanarak şehre büyük bir gurur yaşattı.

Grekoromen stil 12 yaş 57 kg kategorisinde Alperen Demirkol, Grekoromen stil 13 yaş 57 kg’da Furkan Berk Yılmaz, Serbest stil 12 yaş 48 kilogramda ise Berkay Gözübüyük, rakiplerini tek tek mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Grekoromen stilde üç Türkiye 3’üncülüğü ve bir Türkiye 5’inciliği, Serbest stilde ise üç Türkiye 3’üncülüğü ve bir Türkiye 5.’liği kazanarak takım halinde Türkiye 4’üncüsü olmayı başardı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sporcularımızı ve onları yetiştiren kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bu büyük başarıyla Çorum’umuzu gururlandıran tüm evlatlarımızın alınlarından öpüyorum" dedi.