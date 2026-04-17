Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Başkent'te yapılan olağan meclis toplantısında güven tazeledi.

Bilkent Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği olağan meclis toplantısında seçime tek listeyle giren Başkan Sekmen, tüm siyasi partilerin desteğini alarak yeniden Enerji Kentleri Birliği'nin Başkanı oldu.

Başkan Sekmen, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 'Enerji; kalkınmanın anahtarıdır, bağımsızlığın teminatıdır, şehirlerimizin yarınını belirleyen en stratejik alandır. Ve bizler, yerel yönetimler olarak bu büyük dönüşümün tam merkezinde duruyoruz' dedi.

'Köprü vazifesi gördük'

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızla güçlü bir diyalog kurduk. Belediyelerimizin beklentilerini en üst düzeyde dile getirdik. Enerji politikalarının yerelde daha etkin uygulanabilmesi için köprü vazifesi gördük. Ülkemizin enerji vizyonuna yön veren toplantılarda aktif rol aldık. Ankara'da gerçekleştirilen strateji toplantılarından, farklı şehirlerimizde düzenlediğimiz enerji dönüşüm panellerine kadar her platformda yer aldık. Erzurum'da, Çorum'da, Uşak'ta, Kars'ta gerçekleştirdiğimiz programlarla sadece konuşmadık; anlattık, öğrettik, birlikte düşündük. Teknik kapasitenin artırılması için eğitimler düzenledik. Belediyelerimizin teknik personelini güçlendirdik. Çünkü biliyoruz ki bir işi sürdürülebilir kılan en önemli unsur, insan kaynağıdır. Saha çalışmalarımızda ise somut adımlar attık. Beypazarı'nda hidroelektrik potansiyelini inceledik. Uşak'ta, Zonguldak'ta, Buca'da güneş enerjisi yatırımlarına yönelik analizler yaptık. Soma'da ve Erzurum'da jeotermal kaynak araştırmalarına katkı sunduk. Kula'da yerinde incelemelerle belediyemizin önünü açacak teknik değerlendirmeler gerçekleştirdik. Yani biz sadece konuşan değil, sahada yürüyen, üreten, yol gösteren bir birlik olduk.'

'Avrupa Nezdinde De İş Birliği Adımları Atıldı'

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Avrupa'da yapılan temaslara dikkati çekerek, şöyle devam etti: 'Uluslararası alanda da güçlü adımlar attık. Münih'te düzenlenen dünyanın en önemli güneş enerjisi fuarlarından birine katılarak yeni teknolojileri yerinde inceledik. Danimarka ile yürütülen iş birlikleri kapsamında karşılıklı ziyaretlerle bilgi alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin yerel enerji vizyonunu uluslararası platformlara taşıdık. Aynı zamanda belediyelerimizin finansmana erişimi için de önemli girişimlerde bulunduk. İller Bankası ile yaptığımız görüşmelerde, yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesine yönelik alternatif modeller üzerine çalıştık. Bugün Türkiye, yenilenebilir enerji alanında ciddi bir ivme yakalamıştır. Bu başarıda yerel yönetimlerin katkısı göz ardı edilemez. Çünkü biz biliyoruz ki kalkınma yerelde başlar. Belediyeler ne kadar güçlü olursa, ülke o kadar güçlü olur. Ama biz henüz yolun başındayız. Daha yapacak çok işimiz, ulaşacak çok hedefimiz var. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte üretiriz. Biz birlikte başarırız'

İşte yeni yönetim listesi

'Enerji Kentleri Birliği, sadece bir kurum değildir. Bu birlik; şehirlerimizin geleceğine duyulan inancın, ortak aklın ve birlikte başarma iradesinin adıdır' diyen Sekmen, şöyle devam etti: 'Rabbim birliğimizi daim eylesin. Attığımız her adımı hayırlı kılsın. Şehirlerimizi daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir kılsın.'

Dilek ve temennilerin ardından meclis toplantısı hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. Öte yandan Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen'in yeni yönetimi şu isimler oluştu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş.