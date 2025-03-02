Yeşilyurt Kent Konseyi, 7-14 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için "En Güzel Ramazan Köşesi Benim Köşem" fotoğraf yarışmasını başlattı. Katılımcılar, Ramazan’ın maneviyatını yansıtan fotoğraflarla ödül kazanma şansı elde edecek.

Yeşilyurt Kent Konseyi, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtmayı amaçlayan "En Güzel Ramazan Köşesi Benim Köşem" adlı fotoğraf yarışmasını başlattı. Yarışma, 7-14 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için düzenleniyor. Katılımcılar, 10 Mart 2025 tarihine kadar Ramazan temalı fotoğraflarını Yeşilyurt Kent Konseyi’nin sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yaparak yarışmaya katılabilecek.

Yarışma kapsamında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL ödül verilecek. Dördüncü ile onuncu sıralarda yer alan katılımcılara ise özel hediyeler takdim edilecek. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflar, Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yansıtan karelerden seçilecek.