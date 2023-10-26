Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

2.OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantıda; 3. Etap alanının genişletilmesi, Dağıtım lisansının alınması ve 2.Etap toplantısında yapılması planlanan güneş enerjisi santrali ( GES) konuları masaya yatırıldı.