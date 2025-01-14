Arnavutluk’ta bilgisayar dolandırıcılığı ve yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen Türk vatandaşı Ferhat Karakuş polis tarafından tutuklandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bilgisayar dolandırıcılığı ve yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen 41 yaşındaki Türk vatandaşı Ferhat Karakuş polis tarafından tutuklandı. Tiran Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Karakuş’un ticari varlıklarını kullanarak Arnavutluk’ta bulunmayan bir diğer kişiye ait banka kartıyla en az 1 milyon euro yasadışı işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Sahte alışverişler yapıldı

Soruşturma, uluslararası bir finans kuruluşu olan MasterCard’ın bir Arnavut vatandaşının hesabında 50 bin euronun üzerinde çok sayıda şüpheli işlem tespit etmesiyle başladı. Bu durumun polise bildirilmesinin ardından başlatılan takip sonucunda Karakuş’un söz konusu Arnavut vatandaşının banka kartını ele geçirerek, kendi iş yerlerinde sahte alışverişler yaptığı ortaya çıktı. İşlemlerin bu yöntemle meşru görünmesini sağlamaya çalıştığı anlaşıldı.

Polis, bazı işlemlerin gerçekleştirildiği sırada kart sahibinin Arnavutluk’ta olmadığını tespit etti. Kart sahibi, işlemlerle ilgili bilgisinin olmadığını iddia ederken polis, Karakuş ile kart sahibi arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, söz konusu dolandırıcılık planına Arnavutluk dışında karışmış olabilecek diğer kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis, vatandaşları kişisel ve finansal bilgilerini koruma konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.