Van’da 4 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş’i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler Van Gölü’ne daldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri Rojin’in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarını Van YYÜ yerleşkesi kıyısında yoğunlaştı. Arama çalışmalarına bu kez Emniyetin dalgıç polisleri de katıldı. Ekipler, Van Gölü’ne dalış yaparak arama gerçekleştirdi.