U20 Elit Lig’de Polonya’ya 4-2 mağlup olan U20 Milli Takımı’nda Emirhan Başyiğit maçın oyuncusu seçildi. Emirhan, Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftada ise Sivasspor formasını sadece 2 müsabakada giyebildi.

U20 Milli Takımı, U20 Elit Lig dördüncü maçında Polonya’ya 4-2 kaybetti. Karşılaşmada 82 dakika sahada kalan Sivasspor’un 19 yaşındaki futbolcusu Emirhan Başyiğit de maçın oyuncusu seçildi ve plaketle onurlandırıldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Başyiğit’e şans vermiyor. Milli takımda maçın oyuncusu seçilen Emirhan, bu sezon Süper Lig’in ilk 2 haftasında Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında 174 dakika görev aldı.

Taraftarlar milli takımda maçın oyuncusu seçilen Emirhan’ı tebrik ederken, Sivasspor’da forma giyememesi sebebiyle de Bülent Uygun’a da tepkili.