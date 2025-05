Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenecek Emiralem Çilek Festivali için geri sayım başladı. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festival için belediye ekipleri alandaki son hazırlıklarını tamamlarken, Emiralemliler de en güzel çileklerini misafirlerine sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en lezzetli festivallerinden olan ve geçtiğimiz yıl 700 bin ziyaretçiyle birlikte adeta ziyaretçi akınına uğrayan Emiralem Çilek Festivali, ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan organizasyon için hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor. Belediye ekipleri festival alanındaki son hazırlıklarını tamamlarken, Emiralemliler de tarlalarındaki en güzel çilekleri, festival gününe hazırlıyor.

"Lezzeti merkezinde tadın"

Emiralem’in eşsiz lezzetiyle damaklarda özel bir tat bırakan çileğiyle birlikte, birçok yöresel ürünün de ziyaretçilerle buluşacağı festivalde, çocuklar için de yüz boyama etkinlikleri, yarışmalar ve sürpriz programlar yer alacak. Emiralem Çilek Festivali’nin her geçen yıl ziyaretçi rekoru kırdığını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Festivalimiz her yıl yoğun talep görüyor. Menemen’imizin bereketli topraklarından adeta birbirinden güzel tarım ürünleri fışkırıyor. Doğanın bize sunduğu bu muhteşem nimetler, Türkiye’nin her yerine gönderildiği gibi farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Dolayısıyla lezzeti tüm dünya tarafından kabul edilen çileğimizi, tam da merkezi olan Emiralem’de birbirinden keyifli etkinliklerle tatmak isteyen, çilekli farklı ürünleri de yerinde görmek isteyen herkesi, 10-11 Mayıs tarihlerinde Emiralem’e bekliyoruz" dedi.