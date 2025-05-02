Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında konuk ettiği iLab Basketbol’u 85-64 mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman Sezonu play-off çeyrek final serisinin deplasmanda oynanan ilk maçını 79-76’lık skorla kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor, dün Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda serinin ikinci maçına taraftarı önünde çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım ilk periyodu 21-16’lık skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Büyükşehir Belediyespor, devreye 46-35 önde girdi. Üçüncü periyotta tribünlerin de desteğiyle farkı açan Konya ekibi, final periyodu öncesi skoru 65-49’a taşıdı. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 21 sayı farkla 85-64 kazanarak yarı finale yükseldi.

AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen zorlu mücadeleyi tribünden takip ederek sarı siyahlı takıma destek verdi.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada 4 bin 200 kişilik tribünler tamamen dolarken, Konyalı basketbolseverler takımlarına büyük destek verdi. Her isabetli atışta coşkuyu artıran taraftarlar, farklı kazanılan maçta galibiyetin mimarlarından oldu.

YARI FİNALDE RAKİP: MKE ANKARAGÜCÜ

Konya Büyükşehir Belediyespor yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Gaziantep Basketbol’u her iki maçta da mağlup eden başkent ekibi, Büyükşehir’in rakibi oldu. Serinin ilk maçı 4 Mayıs Pazar günü Ankara’da, ikinci maç ise 7 Mayıs Çarşamba günü Konya’da oynanacak.