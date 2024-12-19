İstanbul Fatih’te 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.