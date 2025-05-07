Emet Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yapımına başlanılacak olan hayvan barınağına ek 25 bin metrekare arazi tahsis edildiği bildirildi.

Kısa süre içinde başlayacak altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla sokak hayvanlarına çok daha geniş, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunulacak.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, Kaymakam Furkan Seyman, Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Merkez Orman İşletme Şefi Nazmi Gaçar, Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, İlçe Jandarma Komutanı İsa Çobankaya ile destek personeli, barınakta proje detaylarını yerinde gördü.

Önümüzdeki günlerde başlatılacak altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Emet Hayvan Barınağı, kısa sürede yenilenen ve genişleyen sahasıyla hizmete girmiş olacak.