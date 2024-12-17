Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından, “Doğaya Bir Fidan, Geleceğe Bir Nefes" temalı fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Etkinlik için öğrenciler ve katılımcılar Emet Belediyesi tarafından sağlanan toplu taşıma aracıyla fidan dikim alanına ulaştı. Ayrıca Emet Belediyesi itfaiye ekibi alanda hazır halde bekletildi. Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen karaçam fidanları Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından Esentepe mevkiinde ve anaokulu bahçesinde toprakla buluştu.

Bu anlamlı organizasyon ile doğaya katkıda bulunmanın yanı sıra gençlere çevre bilinci aşılamayı ve sorumluluk duygularını pekiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır, “Bu etkinlik geleceğimizi daha yeşil, daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya ile buluşturabilmek adına atılan önemli bir adımdır. Fidanlar toprakla buluşarak, yalnızca çevremizi değil, aynı zamanda doğaya ve gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukta büyütecektir. Emet MYO olarak bu projede emeği geçen tüm öğrencilerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte katılımcılara kek ve meyve suyu dağıtıldı.