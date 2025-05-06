Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimya Teknolojileri Bölümü, Kimya Teknolojisi Programı tarafından düzenlenen bilimsel etkinlik çerçevesinde, "Perovskit Fotovoltaikler-Geleceğin Önde Gelen Güneş Enerjisi Teknolojisi" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Emet MYO Konferans Salonu’nda gerçekleşen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı’nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Resul Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı seminere, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuğba Alp Arıcı, idari personel ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Dr. Öğr. Üyesi Resul Özdemir sunumunda, perovskit yapılı güneş pillerinin çalışma prensiplerinden, geleneksel silikon bazlı güneş panellerine göre sağladığı avantajlara kadar pek çok önemli konuya değindi. Ayrıca, bu teknolojinin düşük maliyetli üretim süreçleri, yüksek verimlilik potansiyeli ve esnek uygulama alanları sayesinde gelecekte güneş enerjisi sektörünün yönünü değiştirecek bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Seminerin ardından soru-cevap bölümüyle katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirildi. Etkinlik sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, konuşmacıya teşekkür ederek, yenilenebilir enerji teknolojilerine dair farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.