Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Emet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı görevine başladı

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü makamında gerçekleşen devir teslim töreninde görevi devreden Müdür Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bakır’a, bugüne kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla çiçek ve plaket takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada atamayı gerçekleştiren Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’a ve rektör yardımcılarına teşekkür eden Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, ayrıca, bütün akademik ve idari personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Devir teslim töreninde tüm idari ve akademik personel hazır bulundu.