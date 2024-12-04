Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Fatih Mehmet Zorlu Anaokulunda "Hayat Sevince Güzel" temalı çocuk şenliği düzenledi.

Emet Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Melike Bülbül, Esma Dur, Berivan Durmuş ve Rojda Okay tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulama Dersi çerçevesinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Fatih Mehmet Zorlu Anaokulunda düzenlenen "Hayat Sevince Güzel" temalı çocuk şenliğinde öğrenciler, anaokulu çocukları için eğlenceli ve eğitici etkinlikler gerçekleştirdi.