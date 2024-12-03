Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) il merkezi dışındaki ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin üniversitenin fiziki ve dijital imkanlarından yararlanabilmesi amacıyla düzenlenen tanıtım etkinliklerine, Emet Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ekim ayında Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen Meslek Yüksekokulları Tanıtım ve Oryantasyon etkinliğindeki konuşmasında özellikle il merkezi dışındaki birimlerde öğrenim gören öğrencilere seslenerek, “Hangi birimimizde öğrenim görürse görsün, öğrencilerimizin Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sahip olduğu tüm imkanlardan en üst düzeyde yararlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu vizyon doğrultusunda hazırlanan program çerçevesinde, Emet Meslek Yüksekokulu öğrencileri Evliya Çelebi Yerleşkesini ve Kütahya şehir merkezini ziyaret etti.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır ve idari personelin eşlik ettiği gezide, öğrenciler öncelikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Burada kütüphane görevlileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı ve kütüphanenin fiziki ve dijital kaynaklarından nasıl yararlanabilecekleri anlatıldı.

Daha sonra öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’ni gezerek, müze görevlilerinden sergilenen eserler ve üniversite tarihi hakkında bilgi aldı.

Programın bir diğer durağı ise 2020 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Kütahyalı çini ustası Hamza Üstünkaya’nın atölyesi oldu. Öğrenciler burada ustanın çini sanatına dair bilgi ve deneyimlerini dinleyerek, çini yapım süreci hakkında detaylı bilgi edindiler.

Emet MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır, etkinlik sayesinde öğrencilerin hem üniversitenin sunduğu imkanları yakından tanıma fırsatı bulduğunu, hem de Kütahya’nın zengin kültürel ve sanatsal mirasıyla buluşmalarına imkan sağlandığını ifade etti.