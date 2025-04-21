Samsun’da emekliliğe ayrılan 45 yıllık kalp cerrahı doktora veda yemeği düzenlendi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, uzun yıllar boyunca sağlık camiasına hizmet eden ve kliniğin önceki dönem şefliğini yürüten Kalp ve Damar Cerrahı Opr. Dr. Atila Kanca, emekli oldu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 45 yıl boyunca hekimlik yapan Opr. Dr. Atila Kanca, son 11 yılını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde geçirdi. Emekliye ayrılan deneyimli cerrah için hastane yönetimi tarafından veda organizasyonu gerçekleştirildi.

Düzenlenen geceye klinikte görev yapan doktorlar, hemşireler, perfüzyonistler ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra geçmiş yıllarda klinikte hizmet vermiş hekim ve hemşireler de katıldı. Opr. Dr. Atila Kanca, meslek hayatı boyunca özellikle İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ve Samsun’daki çalışmalarıyla kalp cerrahisine önemli katkılar sundu. Binlerce ameliyata imza atan Kanca, veda gecesinde meslek anılarını konuklarla paylaştı.

Gece boyunca, kliniğin yıllık 400’ün üzerinde açık kalp ameliyatı gerçekleştiren güçlü ve dinamik yapısı da bir kez daha vurgulandı. Veda programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.