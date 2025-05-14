Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen’in şehre büyük hizmetler yaptığını belirten Ersal, "Emekliler olarak her zaman başkanımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette konuşan TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiği ilk günden bu yana Isparta’ya büyük hizmetler yaptığını söyledi. Başkan Başdeğirmen’in hizmetlerinin artarak devam ettiğine değinen Ersal, "Şehrimizde yıllardır tuvaletlerin temiz ve ücretsiz olması konusunda mücadele vermiştik. Allah sizden razı olsun. Tuvaletleri hem temizliyorsunuz hem de ücretsiz olarak hizmet veriyorsunuz. Emeklilerimiz Atatürk Parkı’na gidiyor, sohbet edip çayını içebiliyor. 2 lira çay hizmeti veriyorsunuz, bu konuda da emeklilerimiz adına teşekkür ediyorum. Otopark sorununun çözümüne ilişkin de gayretleriniz var. Cam terasın yapılması, atıl durumdaki Bezirgan’ın yeniden düzenlenmesi ve aileler için yeni ortamlar oluşturmanız bizi gerçekten memnun etmiştir. Ankara ve diğer şehirlere gittiğimizde Isparta’ya gelen misafirler sizden övgüyle bahsediyorlar. Birçok vilayette cam seyir terası ve Bezirgân gibi yerlerin olmadığını söylüyorlar. Allah yolunuzu açık etsin, çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz daha da güzellerini yapacağınıza eminiz. Emeklilerimiz de hizmetlerden çok memnun. Emekliler olarak her zaman başkanımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Abdülkadir Ersal’ın Isparta Şube Başkanlığının yanında Türkiye Emekliler Derneği Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevinin de bulunduğunu ifade etti. Derneğin emeklilerin problemleri ve talepleriyle ilgili çalışmalar yaptığına değinen Başkan Başdeğirmen, "Abdülkadir başkanımızı Ankara’ya gittiğimde ziyaret ediyorum. Genel başkanımıza da selam ve saygılarımı iletiyorum. Mükemmel bir genel başkanımız var. Emekliler bizim abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz. Emeklilerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Atatürk Parkı’ndan, tertemiz tuvaletlerden istifade etmeleri, halk otobüslerimizin ücretsiz kullanımı, Kirazlıdere, Kirazlıtepe ve Andık Deresi tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi sizlerin de hizmetinde. Tesislerimiz makul fiyatlarla lüks hizmetin verildiği yerler. Şehrimizin en güzel yerleri. Buralardan da istifade ettiklerini görünce çok mutlu oluyoruz. Ailecek, torunları ve çocuklarıyla geliyorlar, bir belediye başkanı olarak yapılan tesislerin takdir görmesi ve oralardan vatandaşlarımız ile emeklilerimizin istifade etmeleri bizi mutlu ediyor. Bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Böylelikle tüm vatandaşlarımızın memnuniyetlerini arttıracağız. Ziyaretinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.