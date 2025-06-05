Isparta İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 92 ekip ve 503 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda kişi ve araç denetlendi, kentte kayıp olarak aranan şahıslar bulundu, metruk binalar kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde, geçtiğimiz gün il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi. 92 ekip ve 503 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yoğun kontroller yapıldı. Uygulama kapsamında 7 bin 305 şahıs sorgulanırken, 2 bin 159 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 42 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kentte güvenlik riski oluşturabilecek 48 metruk bina da ekipler tarafından incelendi. Yapılan sorgulamalarda kayıp olarak aranan 2 şahıs bulunarak ilgili birimlere teslim edilirken, 3 kişi hakkında da bakaya/yoklama kaçağı işlemi yapıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.