Isparta'da çıktığı tepeden düşen 36 yaşındaki Gülhan Altunbaş yaşamını yitirirken, onu kurtarmak isterken düştüğünü öne süren bir kişi ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülhan Altunbaş (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı tepede yüksekten düştü. Yanında bulunan H.A. (34) isimli erkek de Altunbaş ile birlikte düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan Altunbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın tedavisinin ardından polis merkezinde alınan ifadesinde, Altunbaş'ın kendisini boşluğa bıraktığını, onu tutmak isterken birlikte düştüklerini öne sürdüğü öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından H.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.