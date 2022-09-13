Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolunda ilerleyen 48 ACN 094 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Salihpaşalar mevkiinde yol kenarındaki hendeğe devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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