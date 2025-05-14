Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ata tohumlarından elde edilen 40 bin fide, Söke’de vatandaşlarla buluşturuldu.

Aydın genelinde sürdürülen fide dağıtım etkinlikleriyle hem yerli üretimin artırılması hem de ata tohumlarının korunması hedefleniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar, üreticilerden tam not alıyor. Çarşamba Pazarı girişinde kurulan stantlarda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan çadırlarda fide dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Sıcak havaya rağmen fideleri almak isteyen vatandaşlar dakikalarca bekledi. Özellikle çiftçilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, ata tohumlarıyla elde edilen yerli fideler kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, yerli üretimi destekleyen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da teşekkürlerini iletti.