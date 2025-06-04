Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışması’na Serbest Proje kategorisinde iki ve Otonom Araç kategorisinde bir proje ile katılarak Aydın’ı başarıyla temsil etti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin 81 ilinden ve 14 farklı ülkeden toplam 10 bin 508 katılımcının yer aldığı yarışmada 3 bin 903 proje sergilendi. Robotik, yapay zekâ ve akıllı sistemler alanında gençlerin yeteneklerini sergilediği bu büyük organizasyonda, Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de dikkat çeken başarılara imza attı.

Serbest Proje Kategorisinde 29.’luk: "Güvenli Araç Kiti"

Geliştirilen bu projede, araç içine yerleştirilen alkol sensörleri sayesinde sürücünün alkollü olması durumunda aracın çalışması otomatik olarak engelleniyor. Ayrıca ısı ve hava kalitesi gibi çevresel faktörler sürekli izlenerek, eşik değerler aşıldığında görsel ve sesli uyarılarla sürücü bilgilendiriliyor. Trafik güvenliğine katkı sunmayı amaçlayan bu sistem, jüriden büyük beğeni topladı.

Serbest Proje Kategorisinde 38.’lik: "Sağlık Takip Bilekliği"

Epilepsi ve panik atak hastalarına yönelik geliştirilen bu özel bileklik, nöbet öncesi ortaya çıkabilecek fizyolojik belirtileri sensörler aracılığıyla tespit ediyor. Muhtemel bir atak durumunda hem kullanıcıya hem de tanımlı yakınlara anında bildirim gönderiliyor. Bu proje, giyilebilir teknolojiyle sağlık alanını buluşturmasıyla öne çıktı.

"Otonom Araç Kategorisinde 35.’lik"

Otonom Araç kategorisinde yarışan okul ekibi, çizgi takip, nesne algılama ve engel aşma gibi görevleri başarıyla yerine getiren bir akıllı araç geliştirdi. Geliştirilen araç, sürücüsüz otomobillerin temel yapı taşlarını oluşturan birçok algoritmayı uygulayarak dikkat çekti.

Projelerin geliştirilme sürecinde danışman öğretmenler Sinem Güraslan ve Hürgün Gergün’ün rehberliğinde çalışan öğrenciler, özverili çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Keskin, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada; "Bu tür ulusal ve uluslararası yarışmalarda öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik projelerle yer alması, hem bireysel gelişimleri hem de ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.