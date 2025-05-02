ABD’de 17 yıl önce yerleşen Emanet çifti, ICE Polisi tarafından gözaltına alındı. Türk toplumundan bekledikleri desteği göremeyen aile, Amerikalı komşularının dayanışmasıyla ayakta kaldı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey’de yaşayan Emine ve Celal Emanet çifti, 17 yıl önce Din Görevlisi Vizesi (R1) ile ABD’ye yerleşti. 10 yılı aşkın süredir sonuçlanmayan Green Card başvuruları sırasında, 25 Şubat sabahı Jersey Kebab restoranlarına düzenlenen ICE baskınıyla gözaltına alındılar. Çift, yaşadıklarını anlattı.

Baskın, Haddon Township’teki restoranlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. Özel donanımlı 6-7 kişilik bir ICE ekibi, uyarı yapmadan çifti ters kelepçeyle gözaltına aldı. Emine Emanet, “Ramazan hazırlıkları yarıda kaldı. Huzurlu bir sabah korkunç bir anıya dönüştü” dedi. Ayrı araçlara bindirilen çift, bir ihbar üzerine yapılan baskında saatler süren sorguya alındı. Hiçbir sabıkası olmayan çift, “Biz ne yaptık?” sorusunu sorarken, Emine Emanet 16 gün tutukevinde kaldı. Celal Emanet’e ise elektronik kelepçe takılarak şartlı tahliye verildi.

VİCDANLI POLİSLER VE MAHALLE DESTEĞİ

ICE memurlarından bazıları insani bir tutum sergiledi. Emine Emanet’in kelepçe acısını dile getirmesi üzerine bir memur kelepçeyi önden taktı. Ancak asıl destek, Haddon Township mahallesinden geldi. Evsizlere ve engellilere ücretsiz yemek sunan Jersey Kebab’ın sahipleri olarak tanınan çift için mahalleli ayağa kalktı. “Haddon Township Neighbors” grubunda paylaşılan baskın görüntüleri viral oldu. Belediye başkanı, senatör yardımcısı ve yüzlerce komşu, “Free Emanet” pankartlarıyla destek gösterileri düzenledi. GoFundMe kampanyası 327 bin dolar topladı.

TÜRK TOPLUMUNDAN KIRGINLIK

Emine Emanet, Türk toplumundan yeterli destek göremediklerini ifade ederek, “Amerikalılar, Latin kökenliler bize sarılıp özür diledi. Ama Türklerden bir kişi bile ‘İyi misiniz?’ diye sormadı. Protestolarda Türklerin sayısı bir elin parmağını geçmedi.” Türk basınında isimlerinin yanlış yazılması ve önyargılı yorumlar da çifti derinden üzdü.

Bu süreç, askıya alınan Green Card başvurularını yeniden başlattı. Oğulları üzerinden ilerleyen başvuru, çifte umut oldu. Emine Emanet, “Şer gibi görünen hayır oldu. Temiz niyetin ekmeğini yedik” dedi.

Çift, destek veren Dr. Vedat Obuz ve eşi Özlem Obuz’a teşekkür etti.

Jersey Kebab, artık sadece bir restoran değil, dayanışmanın sembolü haline geldi.