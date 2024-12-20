Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baas rejimi devrileli neredeyse iki hafta oldu. Bugüne kadar CHP’den tutarlı, makul açıklama gelmedi. Sayın Özel’in ne söylediği belli değil. CHP yöneticileri Şam’daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu bir türlü atlatamadı. Eline mikrofon alan herkes konuşuyor ama herkes ayrı konuda konuşuyor. CHP’de genel başkanlar değişse de iş bilmezlik, beceriksizlik, cehalet CHP geleneği olarak varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi."