Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesi kırsal Elif Mahallesi’ndeki vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlık içindeki yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Araban ilçe merkezindeki caddelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için ilçeye bağlı 5 bin nüfuslu kırsal Elif Mahallesi mezarlığı içindeki yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Elif Mahallesi mezarlığı içerisindeki yolda ilk olarak stabilize, temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, dah sonra da sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.