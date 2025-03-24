Denizli’de iki katlı binanın ikinci katında çıkan yangın bina sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.

Yangın, Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın binada oturan ailelerin dışarıda oldukları sırada çıktığı için olayda can kaybı ve yaralanan olmazken ev büyük zarar gördü. Çıkan yangının elektrikli ısıtıcı kaynaklı olduğu ifade edildi.

Yangınla İlgili soruşturma başlatıldı.