Düzce’de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Darıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Darıcı sokak üzerinde Tuncay Demir’e ait evde elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören ev ahalisi, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler evin arka kısmında ki elektrikli ısıtıcının olduğu bölgede ki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yoğun duman çıkan evde havalandırma çalıştırılarak duman tahliyesi yapıldı.